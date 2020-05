Alexis Sánchez aparece en un once de los peores fichajes de la Serie A italiana

El delantero chileno Alexis Sánchez, que milita en calidad de préstamo en el Inter de Milán, aparece en una oncena de los peores fichajes de la liga italiana para la temporada 2019-2020.

El listado fue elaborado por el diario deportivo italiano La Gazzeta dello Sport. El ‘Niño Maravilla’ ha firmado una irregular temporada en los lombardos, con pocos goles y una rebelde lesión que lo tuvo un largo período fuera de las canchas. Ante esto, el cuadro ‘neroazzurro’ ya habría decidido no hacer uso de la opción de compra del jugador de 31 años.

A la hora de referirse al bicampeón de América con la ‘Roja’, el medio peninsular indicó que “oscurecido por la pareja Lautaro-Lukaku, Sánchez siempre ha desempeñado un papel secundario y demasiados problemas físicos no le permitieron intentar un regreso improbable a la titularidad”.

El once lo completan Alex Meret (Napoli); Leonardo Spinazzola (AS Roma), Diego Godín (Inter de Milán), Denis Vavro (Lazio), Antonio Barreca (Genoa); Lucas Paquetá (AC MIlan), Adrien Rabiot (Juventus), Javier Pastore (AS Roma); Simone Verdi (Torino) e Hirving Lozano (Napoli).

Recordar que el pasado 17 de mayo el sitio italiano Calciomercato incluyó al atacante nacional en una lista de los cinco peores refuerzos de la Serie A. “Desafortunadamente, el chileno se encontró con una mala temporada y con un desempeño discontinuo. Nunca logró reemplazar a Lautaro y Lukaku muy bien, dejando a Conte sin buenas alternativas”, señaló el portal.