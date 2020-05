Arquero argentino valoró lealtad de Manuel Pellegrini en Manchester City

Willy Caballero, arquero argentino del Chelsea, recordó la confianza que le brindó el entrenador chileno Manuel Pellegrini en el Manchester City y específicamente al momento de disputar la final de la Copa de la Liga el año 2016.

El guardameta de 38 años pasó el 2014 del Málaga a los ‘ciudadanos’ por petición expresa del ‘Ingeniero’. En el cuadro inglés estuvo hasta el año 2017, donde recibió 53 goles en 48 partidos.

En declaraciones a TNT Sports, el oriundo de Santa Elena declaró que “Manuel Pellegrini me convenció para que vaya. La realidad es que me estaba yendo muy bien en Málaga, pero acepté. Se había comprometido a mantenerme como titular en la Copa de la Liga, aunque en el campeonato el titular era Joe Hart. Llegamos a la final y debíamos jugarla contra el Liverpool. Hubo una gran presión para que atajara Hart. Y allí Pellegrini dijo: ‘Prefiero perder un título antes que perder mi palabra. Me mantuvo y ganamos el campeonato’”.

Respecto al proceso de Josep Guardiola, donde lo tuvo en la campaña 2016-2017, el calvo golero dijo que “fue como ir a una universidad. Estuve con él un año y todos los días aprendí algo nuevo. En el campo de juego, viendo videos o en cualquier momento. No tiene problemas en enseñarle a uno de 34 (como era yo) como a uno de 18. Es un gran pedagogo”.

Caballero también se dio el tiempo para recordar el grueso error cometido defendiendo a Argentina en el Mundial de Rusia 2018, bajo el mando de Jorge Sampaoli.

“Al otro día de mi error todo el mundo tenía mi teléfono. No la pasé bien. Me llegaron mensajes muy extremos, como amenazas de muerte. Y me hicieron pensar mucho en mi familia y mi futuro”, señaló.

“En el error del gol de Croacia la quise levantar para dársela al Toto Salvio, pero le pegué al piso. La pelota hizo un efecto raro y después definió Redic. Todo el mundo pensó que la quise picar, pero no fue así: nunca piqué una pelota en mi vida. Quería levantarla y pegarle largo porque venían los dos delanteros”, sentenció.