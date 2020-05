Digno de imitar y aplaudir: ex jugador de Colo Colo sanitiza calles y reparte cajas de mercadería en medio de la pandemia

Cristián Magaña tiene varios pasos por diferentes clubes del fútbol chileno. Colo Colo, Unión San Felipe, Everton, Universidad de Concepción, Deportes Puerto Montt, Deportes Copiapó y Deportes Melipilla engrosan el currículum del defensa, quien en los últimos días ha hecho noticia por una iniciativa digna de aplaudir e imitar.

¿Cuál es el motivo? En medio de la pandemia del coronavirus que golpea a Chile, el oriundo de Pichidegua ha salido a sanitizar las calles y a repartir cajas de mercadería en Estación Central; y así lo comentó en diálogo con “Arriba de la pelota” de Agricultura. “Con el tema de la entrega de las cajas, nosotros presentamos la idea de ir y prestar apoyo para hacer más rápida la entrega a la gente que más lo necesita”, sostuvo.

El ex albo, además, comentó la satisfacción que le produce ayudar a la población. “Uno se pone contento con el tema de ayudar. Así como uno tiene muchos derechos, también tiene responsabilidades como ciudadano. No un tema de querer llamar la atención, me importa poco lo de ser jugador; uno ante todo es persona y uno empatiza con este tema”, expresó.

“Ayudamos a la gente, nos sentimos comprometidos. Empatizar es una palabra muy grande porque no cuando no te toca es una lata, pero vivirlo es otra cosa. Uno tiene que ser consciente”, complementó el zaguero, quien elogió la motivación de la gente por ayudarlo.

“Los de menos recursos son los que más ganas le ponen y eso es lo que llama la atención. Uno no se puede olvidar de donde viene, si puede ayudar a otra persona, ¿por qué no puede hacerlo? Soy muy empático en esa parada“, dijo.