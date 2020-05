Eduardo Vargas se aleja del fútbol brasileño y Jorge Sampaoli se quedaría sin su mayor anhelo

Es casi un hecho que Eduardo Vargas no continuaría en el Tigres de México debido al delicado momento económico de la institución por causa de la crisis sanitaria del coronavirus, razón por la cual su nombre fue sondeado en Brasil.

Precisamente la institución que habría mostrado interés por el chileno era Atlético Mineiro, dirigido por Jorge Sampaoli, quien ya lo dirigió en Universidad de Chile y la Roja. Sin embargo, en las últimas horas la historia dio un giro desfavorable para las pretensiones del técnico.

Sergio Sette Cámara, presidente del club, dialogó con Radio 98 y desmintió lo anterior. “No estoy hablando de contratar, especular, nada. Ese nombre (Eduardo Vargas) que me acabas de decir, es una sorpresa para mí. De hecho, a principios de año, Rui (director deportivo) incluso trató de contactarlo, parece que durante el período que trabajaron en Gremio tuvieron una muy buena relación. No hay nada sobre este jugador“, sostuvo.

“No vamos a hacer este tipo de cosas, vamos a dejar que se hagan algunos contratos cuando tengamos actualizada la situación de los futbolistas del actual plantel”, sostuvo el directivo.

Así las cosas, el renquino sería otro de los seleccionados cuyo futuro es incierto.