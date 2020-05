“Arturo Vidal es un ídolo”: seleccionado argentino se rinde ante los pies del “King” y tiene su camiseta

El seleccionado argentino Santiago Lionel Ascacíbar, no tuvo reparos en asegurar que el volante del FC Barcelona, Arturo Vidal, es un ídolo y que le gustaría en algún momento tener su camiseta para su colección personal.

Todo esto se anunció, luego que el jugador, que es constantemente llamado a la “albiceleste” desde 2018, reveló que pudo intercambiar camiseta con el “King”.

“La verdad que no soy de cambiar muchas, muchas. Tuve ganas de cambiarle a tres o cuatro jugadores que son estrellas, pero no me animé a pedírselas”, dijo a TNT Sports.

En relación al formado en Colo Colo, el trasandino aseguró que “sí me animé a pedírsela a Arturo Vidal, que bueno, para mí es un ídolo, y esa camiseta si la pondría”.

Pero no fue al único. “Igual pondría en mi museo la de Charles Aránguiz, que la tengo acá en mi casa”.

Cabe señalar que, Santiago Lionel Ascaíbar, de 23 años, es mediocampista y desde 2017 participa en la Bundesliga. Desde 2020 juega en el Hertha Berlín.