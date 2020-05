"Han hecho las hue... como las pelotas": ex seleccionado nacional criticó gestión del Gobierno en medio de la crisis por Covid-19

Mauricio Pinilla, delantero de Coquimbo Unido y ex seleccionado nacional, conversó a través de Instagram Live con el baterista de “Chancho en Piedra”, Leonardo Covalán, y criticó con todo la gestión del Gobierno en medio del delicado momento que vive Chile a causa del coronavirus. “Tengo cero fe a lo que están haciendo”, partió diciendo.

El atacante mostró su faceta más social y abordó la forma bajo la cual las autoridades han manejado la situación sanitaria que afecta al país. “La mayor necesidad de hoy es el hambre, la comida. Han hecho las hueás (sic) como las pelotas, desde el estallido social es como las hueas (sic). Dijeron que tenían todo controlado, que el país estaba preparado, y mira…”, sostuvo.

“Pinigol”, además, profundizó su visión y expresó que a algunas autoridades les importó más la economía que la salud de la ciudadanía. “Las prioridades son otras, no la salud y la vida de las personas. No importa si se mueren 1.000 o 2.000 mil personas; lo manejamos así y salvamos la economía. Entiendo mucho la molestia de la gente y da mucha rabia“, dijo.

“El Gobierno sabe lo que quiere la gente (y no hace nada). Por eso hay que luchar por cambiar esta hueá (sic) y parar los abusos, hay gente que no tiene posibilidad de nada”, complementó el jugador, quien hizo un llamado para partir de cero. “Hay que construir Chile desde cero, porque la torta está muy mal repartida. No se puede seguir parchando las hueás (sic)”, cerró.