El lamento de Cristian Garin: “Echo mucho de menos la competencia. Se paró en mi mejor momento”

Cristian Garin (18° de la ATP), se confesó con Fernando González en una conversación vía Instagram, revelando lo mucho que echa de menos competir, asegurando que el tenis se detuvo justo cuando se encontraba en un muy buen momento.

Garin afirmó que “echo mucho de menos la competencia. Se paró cuando venía bien, en mi mejor momento, con muchos partidos, había ganado dos torneos y me había recuperado muy rápido de la espalda para llegar a Indian Wells y Miami”.

En la misma línea, agregó que “se haya parado todo de la nada me pegó fuerte al principio, no dimensionaba la situación, pensé que iban a ser tres semanas o un mes, pero ya vamos en dos o tres meses y esto sigue, y la ATP no ha dado fecha de vuelta, y la situación está súper rara. Ha sido difícil por un lado aceptarlo, pero es lo que toca“.

Sobre lo hecho hasta el momento este año, el “tanque” detalló que “en Córdoba me fui encontrando mejor con el pasar de los días, es un torneo en el que sentí que las condiciones me vinieron muy bien. Había un clima distinto cada día. En la final estuvo perfecto y me sentí muy bien físicamente”.

“Eso me dio mucha confianza para Río. El año pasado gané dos torneos, este año gané dos más, en el nivel ATP y pensando que llevo apenas dos años jugando me da mucha seguridad en mí mismo, confío mucho en el trabajo”, añadió el tenista chileno.

En este sentido, aseguró que “cuesta mucho llegar a jugar con los mejores y cuando uno está ahí hace el esfuerzo para regalar nada a nadie, por eso las finales no las regalo. Quería ganar en Argentina y de visita”.

Por otra parte, se refirió a sus inicios en el profesionalismo, sentenciando que “fue un momento muy difícil, cuando gané Roland Garros junior tenía 17 años, me pusieron mucha presión, no lo pasé nada de bien y me tuve que ir a vivir a España”.