Gary Medel se ilusiona con volver a Boca Juniors: “Hablo una vez por semana con Román, sería un sueño volver”

El polifuncional jugador del Bologna, el chileno Gary Medel, no ocultó sus ganas de volver al cuadro argentino Boca Juniors, equipo que defendió entre 2009 y 2010. El futbolista aseguró que habla con Juan Román Riquelme todas las semanas.

“Converso con él todas las semanas, la menos una vez. Hablamos de fútbol y de familia. Boca siempre es algo importante, obviamente volvería encantando, pero tengo que ver a la familia y si el interés es real”, dijo en conversación con Radio Continental.

“Román me propuso volver y obvio que me movió, más cuando ya jugué ahí. Cuando estuve no dimensioné lo que era Boca, pero estando fuera uno se da cuenta. Si la intención es real, todo depende de los clubes, pero sería un sueño volver a Boca”, cerró.