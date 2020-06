La sincera respuesta de Nicolás Maturana sobre su permanencia en Colo Colo: “A fin de año me pegan la PLR”

Uno de los jugadores que se encuentra sin sueldo y poder jugar es el volante de Colo Colo, Nicolás Maturana, quien es parte del plantel albo que me mantiene la disputa de dineros con Blanco y Negro.

En ese contexto, el jugador aseguró que le gustaría quedarse en el club, pero está claro que es prácticamente imposible y que, se deberá marchar a finales de 2020.

“Me encantaría quedarme en Colo Colo toda la vida, tremendo club, tremenda institució, todos me quieren, los hago reír todo el día. Además, soy hincha, pero sé que es difícil, sé que me han a pegar la patá en la raja a fin de año”, dijo en conversación con Rodrigo Tolzen en Instagram.

“Imagínate que me querían echar en enero, pero sin finiquitarme, que me fuera libre y sin uno. Son momentos complicados. Por mi habría agarrado mis cosas, pero yo dije ‘no, por qué me voy a ir si me costó llegar tanto a Colo Colo’”, cerró.