El crudo relato de Nicolás Castillo: “Lo más fuerte fue cuando me vine a la casa, estaba con mi hijo y me comencé a desangrar”

Uno de los jugadores que no la pasó bien en el primer semestre del 2020, fue el delantero chileno Nicolás Castillo, quien sufrió varias complicaciones tras una operación que se realizó en enero pasado, la que le provocó una trombosis, luego de corregir una lesión al muslo.

El formado en Universidad Católica, conversó con Iván Zamorano para TUDN México, y revivió duros momentos que pasó en dicho periodo.

“Fue difícil, no te voy a mentir, uno llora, uno se lamenta, uno se pregunta por qué le pasan esas cosas a uno. No pensaba en el fútbol, pensaba en dar la pelea con lo que estaba pasando en ese momento, quería salir del hospital, poner todas mis fuerzas para estar bien”, dijo.

“Lo más fuerte fue cuando me vine a la casa, estaba con mi hijo, y me comencé a desangrar. Fue un momento duro y fuerte, porque al momento de llevarme al auto él estaba al lado mío viéndome sangrar. Y fui todo el camino pensando en mi hijo, pensando en no quedarme dormido”, agregó.

“Para mí, él fue lo principal. Cuando iba en camino al quirófano yo llamé a mi hijo. Por él luche para salir de estas operaciones y estoy solo acá en México, para que tenga un futuro mejor”, cerró.