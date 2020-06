Iván Zamorano por pandemia de Covid-19: “Creo que después de esto vamos a ser mejores personas”

El exfutbolista Iván Zamorano se refirió a la actual situación que se vive a nivel mundial a causa de la pandemia de Covid-19.

En conversación con Pedro Carcuro, Gabriela Valenzuela y Francisco Sagredo en el programa El Rompecabezas de Radio Agricultura, el exdeportista indicó que para él “ha sido muy difícil, al igual que en todas partes del mundo, el hecho de no poder salir a trabajar, el hecho de quedarse en casa, bueno es algo que a mí no me complicó mucho, soy un tipo muy casero, me gusta compartir con mi familia”, sostuvo.

Asimismo, aseguró que “recuperamos a lo mejor cosas que no hacíamos normalmente, como son los juegos de mesa, el hecho de hacer cosas distintas que también creo que nos ayudó mucho para seguir creando situaciones específicas con nuestros hijos”.

Sobre ellos, puntualizó en que “han sido muy generosos, porque se han portado bastante bien y han aceptado el hecho de poder continuar el colegio”, de manera virtual.

El exdeportista aseveró que “ha sido mucho más difícil para los niños, no sacarlos del entorno, del colegio, de sus amigos, de la costumbre del día a día, pero yo creo que hay que felicitarlos porque han sido muy generosos”.

Si bien toda su familia se encuentra con buen estado de salud, “Bam Bam” Zamorano sostuvo que le afecta tener lejos a su madre y el resto de sus seres queridos.

“Ha sido difícil tener también a mi familia, mi mamá, mi hija mayor Blu, mi hermana, mi sobrina, mi familia en general, tenerlas lejos también implica preocupación, pero afortunadamente estamos bien. Creo que hemos seguido todas las reglas que han estipulado los estados”, indicó.

“Así que hay que mirar para adelante, hay que tener la fe, hay que tener esperanzas, hoy día más que nunca hay que ser muy solidarios quedándose en casa, hay que estar muy unidos”, continuó.

Finalmente reflexionó y expresó que “yo creo que después de esto vamos a ser mejores personas, vamos a ser mejores seres humanos y eso es lo más importante”, cerró.