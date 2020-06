Daniel Morón: “Si cuando llegué a Colo Colo me hubiesen dicho que iba a ser campeón de la Libertadores le hubiese dicho que estaban locos”

Este viernes, Colo Colo y el fútbol chileno celebran 29 años desde que los albos ganaron la única Copa Libertadores que tienen un equipo nacional. El “Cacique” se impuso 3-0 ante Olimpia de Paraguay y uno de los gestores de esa hazaña fue el portero Daniel Morón.

El golero, conversó con el Rompecabezas de Agricultura y recordó cómo fue esa importante final que quedó marcado en la historia del equipo de Macul.

“Si en 1987 alguien me hubiese dicho que iba a quedar en la historia de Colo Colo, le hubiese dicho que estaba hueviando, cuando vine a Chile sabía que venía al equipo de este país, me imaginé que iba a jugar una copa, pero jamás que iba a ser campeón de América”, comenzó diciendo.

Respecto a la final, el golero afirmó que “podría haber sido catastrófica, ese partido podría haber terminado 7-0 si no hubiese sido por Bataglia, sufrimos una jugada al principio y después fue unilateral el partido, perdieron un hombre, pero le pudimos haber hecho 7 goles con facilidad, hubiese quedado en la historia de la Copa”.

Sin embargo, el otrora portero del “Cacique” también comentó el rol del entregador yugoslavo Mirko Jozic, quien fue uno delos artífices de este título.

“Tuvo mucha importante, porque ese partido supo sacarnos la presión que no teníamos a varios jugadores importantes, nos quedaba un delantero cuando teníamos 4 que era excepcionales y siempre uno se quedaba fuera y en un momento quedamos con Marcelo Barticciotto, colocó al Coca Mendoza y al Chico Pérez y a los 20 minutos se lesiona el Coca, uno se da cuenta de la capacidad que un técnico aporta a un equipo”, dijo.

“Mirko durante toda esa semana le preguntaba que qué pasaba que no estaban estos jugadores y siempre decía y me queda esto y nos sacó mucha carga, que él no se tenía que preocupar por Pato Yáñez que no estaba y de los que tenía que elegir a los que tenía”, cerró.