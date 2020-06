Esteban Paredes se unió a las celebraciones de un nuevo aniversario de la Copa Libertadores alba: “Me siento orgulloso y feliz”

Información de Cristian Alvarado

En medio de las celebraciones de Colo Colo por el aniversario 29 de la obtención de la Copa Libertadores, un ídolo del club se hizo presente con un emotivo saludo.

Hablamos de Esteban Paredes, quien en exclusiva con Deportes en Agricultura, envió palabras de agradecimiento por el hito más importante en la historia alba. “Quiero saludar a todos los colocolinos que hoy celebran un día muy especial por la obtención de la Copa Libertadores. También quiero felicitar a los jugadores de la época, al cuerpo técnico que comandaba Mirko Jozic, a sus utileros, a toda la gente que trabaja detrás también y que son importantes”, dijo.

El goleador histórico de la Primera División no escondió su orgullo y prosiguió. “Felicitarlos por la obtención de la única Copa Libertadores que tiene nuestro país, me siento orgulloso y feliz que hayan ganado esa importante copa para nuestro club; así que celebraremos en casa ya que, por esta pandemia, no se puede salir a ninguna parte”, expresó.

“Mis respectivas felicitaciones a todos los hinchas que hoy recuerdan este día tan importante”, cerró el máximo referente actual del “Cacique”.