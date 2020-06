Excompañero de Iván Zamorano en el Real Madrid: “Era un luchador y un gran rematador”

El ex mediocampista español Rafael Martín Vásquez recordó el exitoso paso del ex delantero chileno Iván Zamorano en el Real Madrid, afirmando que “era un luchador y un gran rematador”.

Recientemente se cumplieron 25 años del título del cuadro ‘merengue’ en la Liga 1994-1995 con ‘Bam Bam’ como protagonista al marcar el gol del triunfo sobre el Deportivo La Coruña en el ‘Santiago Bernabéu’.

El otrora capitán de la ‘Roja’ debió venir desde atrás en esa campaña, ya que el entrenador Jorge Valdano no lo tenía dentro de sus prioridades. Finalmente, a punta de goles y sólidas presentaciones logró ser pieza clave del andamiaje del argentino e incluso se consagró como el ‘Pichichi’ (goleador) de la Liga.

“Al principio, Zamorano y (José Emilio) Amavisca estaban más fuera que dentro y al final fueron determinantes en el título. El DT siempre tiene que moderar las palabras, ser respetuoso, porque se puede volver en contra”, declaró Martín Vásquez en diálogo con La Cuarta.

“Iván es un luchador, se adaptó y jugó de maravillas. Siempre fue un delantero atípico, completo en materia ofensiva y defensiva. A la hora de presionar a las defensas, no les gustaba enfrentarlo. Era un gran rematador, no sólo de cabeza. Era muy listo para asociarse con paredes”, agregó el jugador ‘merengue’ de 1983 a 1990 y de 1992 a 1995.

Por otro lado, el ex seleccionado español y hoy entrenador se refirió a la actualidad de Arturo Vidal y Alexis Sánchez.

Sobre el ‘King’, el ex volante dijo que “es un jugador muy interesante con carácter y personalidad, es un líder. Quizás choca con el perfil de jugador que va a Barcelona. Pueden decir que Vidal es más defensivo, pero ojo que eso es no conocerlo. Se adaptó a las necesidades del club. Me encantaría tenerlo”.

En cuanto al ‘Niño Maravilla’, el oriundo de Madrid indicó que “es una pena su bajón. Me gustaba mucho. No llegó a dar lo que podía en Barcelona por toda la presión de jugar al lado de Messi. Me sorprendió lo que le ocurrió después de Arsenal. Era considerado uno de los mejores delanteros del mundo y no sé si volverá a su nivel”.

Para terminar, Vásquez habló del paso del técnico nacional Manuel Pellegrini por el banco del Real Madrid. “El año que estuvo lo hizo bien, pero lo marcó la derrota con Alcorcón. Al final la gente se queda con lo malo y tal vez su relación con el presidente no fue buena. En el Real Madrid tienes que ganar siempre”, sentenció.

Agencia Uno