Curicó Unido elabora protocolo para regresar pronto a los entrenamientos

El gerente deportivo de Curicó Unido, Carlos Bechtholdt, se refirió al protocolo que se lleva a cabo para el pronto regreso a los entrenamientos del primer equipo ‘albirrojo’, que al momento de la detención del balompié era protagonista en el Campeonato Nacional 2020.

El dirigente reveló que la idea inicial era volver el lunes 1 de junio a las prácticas presenciales, bajo estrictas medidas sanitarias por el coronavirus, pero no se pudo llevar a cabo el retorno al no estar listo el protocolo.

“Estamos trabajando en un protocolo en línea con los médicos de la ANFP y el Ministerio de Salud, lo que adaptamos de acuerdo a nuestras comodidades y lo que existe en el complejo. Además, adquirimos el kit que se necesita para no correr riesgos con la pandemia”, indicó Berthold al portal Curicó Albirrojo.

“Enviamos el documento a la seremi de salud del Maule pero aún no tenemos respuesta, queremos empezar a entrenar con toda la seguridad para no arriesgar a nuestra gente”, agregó el ex mediocampista argentino y hoy dirigente.

En tanto, el gerente deportivo informó que el viernes pasado se sometió a los jugadores al examen PCR y que habrán test rápidos, los que se aplicarán cada 72 horas para monitorear el buen estado de cada uno de los integrantes del primer equipo.

“Lo tenemos programados como primera medida que daría tranquilidad, para ir pensando en una vuelta a los entrenamientos. Lo primero es saber con seguridad que nuestro plantel está en perfectas condiciones y si hay algún caso positivo, tomaremos las medidas que correspondan”, señaló.

Por otro lado, el preparador físico del cuerpo técnico curicano, Juan Cruz, compartió en el sitio un set de imágenes que indican cómo sería el eventual retorno a los entrenamientos. En el destaca las separaciones en el campo, en cuadrantes, donde solo podrán haber 10 personas: siete jugadores, dos entrenadores y un médico.

En el ingreso, además, los futbolistas recibirán un control de temperatura, se desechará el kit de mascarilla y guantes, colocando alcohol en gel en sus manos. También responderán preguntas del control médico.

Consignar que los jugadores arribarán al complejo deportivo en sus autos y los estacionamientos estarán separados por dos metros.

El equipo que dirige Nicolás Larcamón se ubica en el tercer lugar del Campeonato Nacional 2020 con 16 puntos, a tres del líder Universidad Católica.

Agencia UNO.