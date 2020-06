Gabriel Costa: dispara contra Blanco y Negro: “No me están pagando el seguro de cesantía”

Gabriel Costa, delantero de Colo Colo, reveló que no está recibiendo el pago del seguro de cesantía, luego que Blanco y Negro se acogiera a la Ley de Protección del Empleo al no llegar a un acuerdo con el plantel de jugadores para la rebaja de sueldos.

De esta forma, el ariete uruguayo-peruano se suma a los argentinos Nicolás Blandi y Pablo Mouche como los futbolistas del primer equipo albo que están fuera del beneficio que otorga la AFC.

“Sí, es verdad, no me están pagando. ¿Por qué? Ni yo sé cuál es el problema”, expresó de entrada el ex jugador de Sporting Cristal a El Mercurio. Recordar que la concesionaria alba decidió rebajar, sin éxito, las remuneraciones del plantel ante la inestabilidad económica por la detención del fútbol debido a la pandemia de coronavirus.

“Es duro (…) Tampoco me están pagando el arriendo y ese dinero sale de mi bolsillo. Está dura la situación. Tampoco sabemos cuándo arrancará el fútbol (…) Habrá que esperar“, complementó.

La publicación indica que Blanco y Negro realiza gestiones para solucionar próximamente el caso de Costa, quien debería recibir $1.265.000 que es el 55% del máximo imponible según la legislación actual.

Agencia Uno