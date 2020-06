“¿Dónde guardaste la plata, conche…?”: actor que encarna a Sergio Jadue en serie de Amazon reveló hilarante anécdota

Sin dudas que la serie “El Presidente” (Amazon Prime) ha causado mucho interés entre los televidentes, más aún con la interpretación de Andrés Parra (“El Patrón del Mal”) como Sergio Jadue, ex presidente de la ANFP e implicado en el escándalo del FIFAGate que, a la larga, derivaron en su salida.

Justamente el actor colombiano, en diálogo con La Cuarta, reveló una hilarante anécdota que vivió mientras caracterizaba al ex dirigente de Unión La Calera. “En las grabaciones muchos me pedían plata y me decían “¿dónde guardaste la plata, conche…?”, “oye, devuelve la plata ladrón”… Yo me lo tomaba con mucho humor”, sostuvo.

“Jadue era un hombre con sobrepeso, tímido, que no encajaba en ningún lado, entonces sutilmente comenzamos a jugar con el humor negro en situaciones muy delirantes“, complementó el artista.