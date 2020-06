Dominic Thiem: “Massú ha hecho que mi tenis alcance un estatus superior”

El tenista austriaco Dominic Thiem, número tres del ranking mundial y ganador de 16 títulos de la ATP, volvió a alabar el trabajo realizado por Nicolás Massú y que le ha permitido convertirse en protagonista del circuito mundial.

Desde que el doble campeón olímpico tomo las riendas de la raqueta europea, Thiem ganó su primer Masters 1000, en Indian Wells, y jugó las finales de Roland Garros y Australian Open.

En diálogo con un podcast de la ATP, el jugador de 26 años señaló que “gracias a Günter (su ex entrenador) aprendí muchas cosas en el tenis y en la vida. Fue él, además, quien hizo que jugara revés a una mano, cuando tenía 11 años más o menos. Fueron tiempos complicados al principio, pero acabó siendo una buena decisión. Fue una persona importante en mi carrera y en mi vida”.

“Ahí entró Nicolás Massú, que me ha permitido mejorar muchísimo. Es increíble cómo ha hecho que mi tenis alcance un estatus superior, tengo muchas ganas de volver con él”, añadió. Recordar que el viñamarino pasa en Chile la cuarentena por la pandemia de coronavirus.

Por otro lado, el oriundo de Wiener Neustadt admitió estar ansioso por volver a la acción, detenida desde marzo por el Covid-19.

“Extraño competir, ver a mis compañeros, la energía de un estadio lleno. Creo que todos preferimos jugar con público, pero sería importante empezar a competir. Nos acostumbraremos rápido a no tener aficionados en la grada, por muy raro que pueda resultar. En cuanto a los Grand Slams que quedan, aún no se sabe nada. No pienso en ello, voy paso a paso”, indicó.

“La situación en Austria no fue tan mala como en otros sitios, he podido entrenar durante varias semanas en mi casa y ahora pronto se han organizado torneos. Estuve seis semanas sin jugar a tenis y al volver me dolían todos los músculos, fue muy extraño. Pero es genial estar de nuevo en activo y poder entrenar con objetivos evidentes. Ahora voy a participar en el Adria Tour, saldré de Austria por primera vez después de todo lo ocurrido y estoy ilusionado”, sentenció.