Exjugador de Colo Colo se rinde ante los pies de Claudio Bravo: “Es el mejor portero de Sudamérica”

A pesar que el presente de Claudio Bravo en Manchester City no es de los mejores, ya que lleva casi dos años relegado a la suplencia de los ciudadanos, los porteros del continente se cuadraron con él y lo dejaron como el mejor cancerbero de Sudamérica.

En ese sentido, el exjugador de Colo Colo Renny Vega, sacó la voz y dejó al chileno por encima de todos en el continente, asegurando incluso, que es mejor que Alisson Becker, quien es titular en el Liverpool y en la selección de Brasil.

“Para mi Claudio Bravo es el mejor arquero de Sudamérica, superior a Alisson. Su juego con lkos pies es impresionante. Es mi arquero favorito”, expresó el golero a DirecTV.

Respecto a su paso por los albos, equipo que no estuvo mucho tiempo, afirmó que “jugar ahí fue maravilloso. No fue fácil, pero me quedo con el cariño de la gente. Yo quería quedarme un año más en el club, pro no se pudo”.

Cabe señalar que, Renny Vega se encuentra retirado del fútbol profesional. Su último equipo fue Zulia de Venezuela en 2017.