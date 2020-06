Técnico del América descarta haber pensado en no inscribir a Nicolás Castillo

El entrenador del América de México, Miguel Herrera, descartó que el cuerpo técnico y la directiva hayan pensado en no inscribir al delantero chileno Nicolás Castillo para los próximos desafíos, con el fin de liberar un cupo de extranjero.

El plantel de las ‘Aguilas’ cuenta con 12 jugadores foráneos y para la próxima campaña solo fueron autorizados 11 jugadores extranjeros. Los medios aztecas afirmaron que el formado en Universidad Católica sería el jugador marginado por el club.

Sin embargo, Herrera declaró en un Live de Instagram con ‘América Monumental’ que “la situación del registro, yo no sé a quién se le salió esa cosa. Él (Castillo) pertenece al club, no podemos decir ‘ah, no lo registramos’, porque al no hacerlo podría pensar él ‘pues, me voy a FIFA, no me registraron, soy libre y me voy del equipo’. Es un consenso donde tenemos que hablar las partes”.

Consultado, en tanto, por el proceso de recuperación del campeón de la Copa América Centenario con la ‘Roja’, el ‘Piojo’ indicó que va muy bien.

“Es un jugador que sufrió una lesión grave pero está de vuelta. No ha pasado por nuestra cabeza no registrarlo. La situación de su lesión, obviamente, es muy diferente a la de (Nicolás) Benedetti. Tendremos que esperar el alta médica para empezar a fortalecerlo”, señaló.

Por otro lado, Herrera se juntará en la presente jornada con parte de la directiva para ver el tema de los refuerzos para el próximo campeonato. “Primero lo que le debemos decir a la gente es que este año será difícil para todos, no solo en la parte económica que estamos cayendo. Hay que ver qué pasará con el equipo, sentarnos a definir quienes pretendemos que sigan y quienes puedan salir”, sentenció.

Agencia Uno