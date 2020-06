“Huevo” Valencia y la polémica semifinal de la U ante River Plate en 1996: “Es un recuerdo amargo, nos sentimos perjudicados”

El 12 de junio es una fecha agridulce para la historia de Universidad de Chile. Si bien ese día, pero en 2011, conquistaron el Torneo de Apertura tras una épica remontada sobre Universidad Católica (4-1), 15 años antes vivieron uno de las polémicas más grandes de un equipo chileno en la Copa Libertadores.

En la edición de 1996 los azules enfrentaron a River Plate en las semifinales: luego del 2-2 de la ida en Santiago, tenían que ir a Buenos Aires a buscar la clasificación a la final, instancia donde los esperaba América de Cali. Sin embargo, el gol de Matías Almeyda y el penal de Germán Burgos a Esteban Valencia y que el árbitro ecuatoriano Alfredo Rodas no sancionó, los dejaron fuera de la definición continental.

Justamente el ex volante de los universitarios conversó con Deportes en Agricultura y recordó la lamentable acción. “Es lo que se vive en la Copa Libertadores. Para nosotros es un recuerdo amargo, por lo que estábamos jugando y nos sentimos perjudicados. Uno piensa que perdimos la linda opción de ganar en Santiago y teníamos mucha confianza de lo que se podía hacer en Argentina, pero nunca pensamos que iba a hacer tan adverso, por la jugada”, dijo.

De todas formas, el “Huevo” piensa que la llave no se perdió en la capital trasandina. “Se perdió acá en Santiago, nos empataron en los últimos minutos en la ida. Eso hubiese cambiado la situación jugando allá de visitante, teniendo un resultado a favor, el rival tiene la situación de ir a buscar más”, expresó.

Al cierre de la conversación, y con lujo de detalles, dio el paso a paso del todavía polémico penal del golero. “Acá en Santiago le hago un gol a Burgos y se me tira a los pies. Con mi velocidad pude sacármelo, él ya tenía esa jugada y cuando el Leo hace una habilitación, a Burgos no le queda otra que tirarse a golpearme, vean los puños, van a la altura de las costillas. Caí aparatosamente, pero por esa situación; el árbitro estaba tapado o no quiso cobrar”, manifestó.