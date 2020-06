El gran reconocimiento que recibió Erick Pulgar en Italia

El mediocampista chileno Erick Pulgar, de los registros de la Fiorentina, fue destacado en Italia por su efectividad a la hora de servir lanzamientos penales en la presente temporada 2019-2020.

El ex jugador de Deportes Antofagasta, Universidad Católica y Bologna, que no ha brillado en la tienda de Florencia a diferencia de lo presentado en la escuadra ‘Rossoblu’, ha lanzado cuadro tiros desde los 12 pasos y no ha fallado.

El medio Calciomercato colocó al volante nacional en la cuarta posición de los jugadores mas efectivos desde el punto del penal, solo siendo superado por Marco Mancosu (Sassuolo) -5 de 5-, Cristiano Ronaldo (Juventus) -7 de 7- y el mejor, Andrea Belotti (Torino) con 8 de 8.

Cabe señalar que el mayor anotador desde los 12 pasos es Ciro Inmobile, jugador de la Lazio, con 10 conquistas, pero no aparece en la lista al fallar un lanzamiento.

“Con Erick Pulgar en el campo no hay duda: él es el penalizador, anotó 4 de 4. Dos alternativas: Federico Chiesa y Dusan Vlahovic, que comienzan en igualdad de condiciones. Patean los que sienten, después de Pulgar, por supuesto”, escribió la publicación.

El seleccionado nacional de 26 años le ha marcado en la presente campaña a Napoli, Génoa y AC Milan, este último en dos ocasiones.

Agencia Uno