Luis Fuentes se sumó a las críticas hacia el Sifup por el manejo del bono de retiro

El Sindicato de Futbolistas Profesionales (SIFUP) está envuelto en otra polémica luego de que se pusiera en duda el bono de retiro para los ex jugadores y el manejo de este, como también la correcta repartición de las cifras para aquellos que se vean beneficiados.

Luis Fuentes, tricampeón con Cobreloa y ex seleccionado nacional, habló con Deportes en Agricultura y expresó su postura al respecto de este nuevo conflicto. “Hay muchos ex jugadores que pueden tener muchos problemas, uno no sabe. En los ’90 hubo paros para mejorar esta situación. Este bono deja fuera a muchos ex jugadores que sí hicieron la pega”, sostuvo.

“Estamos en un grupo de ex jugadores lidiando con esto, no veo la transparencia. Las nuevas generaciones no tuvieron ningún paro, ellos se encontraron con la cara limpia y las luchas que hubo en los ’90”, añadió el “Flaco”, cuyas palabras se complementan con las quejas de su ex compañero Rodrigo Pérez y Marcelo Zunino.

“Me parece que no es lo más sano dejar gente afuera que luchó por los beneficios del fútbol, en este caso con la huelga del ’97 y la del 2002. Entonces muchos estuvimos expuestos a que nos sacaran de nuestras instituciones porque el sindicato no se crea de Gamadiel García en adelante”, expresó el lateral zurdo que brillara a inicios del siglo en Calama.

“Es una toma de decisiones pésima, porque la directiva del Sifup acomoda el bono de retiro también para fines personales como Luis Marín y el mismo Gamadiel García“, sumó el ex Audax Italiano y actual concejal de La Florida, también en palabras dadas a Deportes en Agricultura.