¡Insólito! Tecnología falló y no cobró gol válido en Inglaterra

Este miércoles volvió la Premier League en Inglaterra. Pero los fanáticos del Aston Villa no pudieron celebrar en el retorno de su equipo. No le validaron un gol porque según la tecnología “no entró”, a pesar de que el arquero terminó dentro del arco con pelota y todo. El árbitro del encuentro no recibió la señal y continuó el juego.

Poco antes de que terminara el primer tiempo del duelo en que los locales enfrentaban al Sheffield United, un centro que se coló en el arco del portero Nyland. Las imágenes de televisión mostraron que la pelota entró completa, provocando la furia de los hinchas del equipo de Birmingham.

“Los árbitros del partido no recibieron señales, ni en el reloj ni en el auricular, según el protocolo del sistema de detección de goles (GDS). El portero, el defensor y el poste ocluyeron significativamente a las siete cámaras ubicadas alrededor del área”, aseguró la empresa a cargo de la tecnología.

Finalmente, Hawk-Eye Innovations reconoció que “este nivel de oclusión no se había visto nunca en más de nueve mil partidos” supervisados y ofreció disculpas por el error cometido.