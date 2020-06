Patricio Yáñez y la verdad del penal de Carlos Caszely en España ’82: “Él no era el designado”

Un 17 de junio, pero de 1982, la Roja vivió uno de los episodios más tristes de historia. En la primera fecha del grupo 2 de la Copa Mundial de España, la escuadra de Luis Santibáñez enfrentó a Austria en Oviedo y cayó por 1-0 (Walter Schachner a los 21′).

Sin embargo, la historia pudo ser muy distinta: luego de un contragolpe Carlos Caszely fue derribado por Bernd Krauss y el árbitro uruguayo Juan Cardellino cobró penal. El ’13’ tomó la pelota, pateó y su remate se fue desviado.

A 38 años de la icónica imagen, el también mundialista Patricio Yáñez reveló una insólita anécdota y quizás desconocida para las nuevas generaciones: el “rey del metro cuadrado” no era el designado. “Caszely agarró la pelota y hay códigos por lo que no puedo decir quién era el designado que no quiso patear. ¿Se entiende? Cuando está en el suelo me mira y me dice “patea tú”, pero Caszely no era (el designado)“, expresó en Deportes en Agricultura.