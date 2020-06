Agente de Manuel Pellegrini reconoce: “No sé nada del Betis, pero hay interés en Europa y Dubai”

A pesar de estar sin dirigir hace seis meses, Manuel Pellegrini continúa en la élite del fútbol mundial. Luego de su frustrado paso por el West Ham United de la Premier League de Inglaterra, elencos como Fenerbahce, Real Betis y del Medio Oriente han consultado por él.

Jesús Martínez, agente del chileno, reveló que el técnico maneja algunas ofertas. “No sé nada del Betis, nadie me ha llamado, no he leído ni he escuchado nada. Manuel tiene tres o cuatro ofertas encima de la mesa que las estamos evaluando y él será en definitiva el que me diga lo que piensa que puede ser mejor para él”, sostuvo en diálogo con ATON.

El empresario, además, detalló cuáles son las ligas que consultaron por el ex Manchester City. “Hay equipos europeos importantes y otros árabes, de Dubai exactamente. No puedo decir los clubes, pero hay interés de España, Turquía, Italia. Tenemos conversaciones con esos clubes“, complementó.

Martínez también abordó las supuestas conversaciones con el Fenerbahce de Turquía. “Lo que pasa es que el Fenerbahce quiere que Manuel vaya ahora y no puede ir por las circunstancias de la contingencia, como por ejemplo que no puede salir aún de Chile. En segundo lugar, faltan siete u ocho partidos para terminar la liga turca, entonces no es normal que pueda coger el equipo para esos partidos. Para la temporada que viene, lo que quieran, pero para ahora no hay ninguna posibilidad“, cerró.