El “Fenómeno” Ronaldo y el futuro de Alexis Sánchez: “Si no triunfa en el Inter, le abrimos las puertas en el Valladolid”

¿Manchester United o Inter de Milán? El futuro de Alexis Sánchez sigue siendo incierto pese a que mostró un buen nivel en la reanudación de la temporada en Italia. En pocas semanas finaliza su préstamo con los lombardos, quienes podrían darle una segunda oportunidad; no así los ingleses que quieren venderlo a como dé lugar o bien, en caso de volver, relegarlo a un plano más que secundario.

Pese a esto el chileno sigue siendo valorizado y alabado por leyendas del fútbol mundial. Ronaldo, ex delantero brasileño y presidente del Real Valladolid, dio una conferencia a 50 periodistas vía remota donde no escondió sus deseos de tenerlo. “Alexis Sánchez ha triunfado donde ha ido. Tiene mucha calidad y si no triunfa en el Inter, le abrimos las puertas en el Valladolid“, sostuvo.

El “Fenómeno” también tuvo palabras para Arturo Vidal. “Podría ser titular en cualquier equipo del mundo. No es delantero pero tiene mucho gol“, expresó.

Además tuvo elogios para Iván Zamorano, su ex compañero en el Inter de Milán durante los últimos años de la década del ’90. “He estado con muchos chilenos, pero el mejor de todos es Zamorano. Hemos estado mucho tiempo juntos“, cerró.