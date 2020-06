El Bayer Leverkusen de Charles Aránguiz buscará su clasificación a la Champions League

Mañana sábado se jugará de forma íntegra la fecha 33 de la Bundesliga en Alemania, la penúltima del certamen, en donde el Bayer Leverkusen (60 pts.) buscará clasificar a la próxima Champions League.

El equipo de Charles Aránguiz visitará al Hertha Berlin (38), necesitando sumar los tres puntos y una caída del Borussia Monchengladbach (59) ante el descendido Padeborn (20), para abrochar su paso al torneo internacional.

Por su parte, el campeón Bayern Munich (76) festejará su octavo título consecutivo en casa ante el Friburgo (45), tras vencer el pasado martes al aproblemado Werder Bremen (28).

Además, RB Leipzig (63) y Borussia Dortmund (66) jugarán uno de los partidos destacados de la fecha. Ambos equipos dieron la pelea hasta el final por la Bundesliga y ahora disputarán el segundo puesto del torneo.

Programación de la fecha 33 de la Bundesliga:

Sábado 20 de junio – 09:30 horas de Chile:

Bayern Munich vs Friburgo.

RB Leipzig vs Dortmund.

Hoffenheim vs Union Berlin.

Fortuna Dusseldorf vs Augsburgo.

Hertha Berlín vs Bayer Leverkusen.

Mainz 05 vs Werder Bremen.

Schalke 04 vs Wolfsburgo.

Colonia vs Eintrach Frankfurt.

Padeborn vs Borussia Monchengladbach.