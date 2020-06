Hermana de Cristiano Ronaldo lo defendió tras perder la Copa de Italia: “No puedes hacer milagros”

Uno de los golpes más duros que recibió la Juventus en sus últimos años fue perder la Copa de Italia, certamen que cayó por penales ante el Napoli y todas las miradas se centraron en el delantero portugués Cristiano Ronaldo, a quien lo acusaron como uno de los responsables del tropiezo.

Tanto así, que CR7 y el mismo entrenador, Maurizio Sarri pusieron en duda la continuidad del luso en la “Vecchia Signora”.

En ese contexto, una de las personas que lo salió a defender fue su hermana Elma Aveiro, quien ocupó las redes sociales para respaldar a su familiar. “¿Qué más puedes hacer? Esto es todo, mi amor, tú sólo no puedes hacer milagros. No puedo entender cómo se puede jugar así. En fin… cabeza en alto, más no puedes hacer mi rey”, escribió.

Cabe señalar que esta es la primera vez que Ronaldo pierde dos finales consecutivas en su carrera. La primera fue ante Lazio en la Supercopa de Italia, tras caer 3-1 y ahora se suma esta.