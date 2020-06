“Marcelo Bielsa no me dejó nada”: ex seleccionado nacional recordó su etapa en la Roja y criticó al rosarino

Héctor Mancilla recordó su etapa como seleccionado nacional en el ciclo de Marcelo Bielsa. Pese a tener un buen nivel en México, el ex delantero no pudo consolidarse en la Roja y en 10 partidos no marcó goles.

En diálogo con RedGol, reveló que el rosarino no fue un gran aporte para la formación deportiva. “A mí no me dejó nada Marcelo Bielsa, lógicamente que el tema de su forma de trabajo me sorprendió en su momento, lo analista que es y todo, pero a mí en lo particular no me dejó nada“, dijo.

De forma contraria, enumeró a los técnicos que sí dejaron huella en él. “A mí me dejaron mejores cosas mis técnicos de los clubes, que fueron los que nombré (Tuca Ferreti, Claudio Borghi, Arturo Salah, entre otros), ellos sí me marcaron y me dejaron mucho“, expresó.

El purranquino, quien ya se título como DT, reconoció su gran deuda con la Selección. “Tuve pocas posibilidades de jugar y en las que tuve no pude marcar un gol, que eso es lo que recuerdo. Ese gustito de haber marcado un gol fue lo que quedó en deuda, por así llamarlo”, manifestó.