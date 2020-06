El lamento de Eugenio Mena en la Roja: “Me dio lata no estar en la pasada Copa América”

Eugenio Mena, lateral por izquierda de Racing de Avellaneda, no escondió su incomodidad por no estar en la pasada Copa America, que se disputó el año pasado en Brasil, y apostó a trabajar duro con tal de ser parte del combinado de Reinaldo Rueda en las Clasificatorias al Mundial de Qatar 2022.

A la hora de ser consultado por la ‘Roja’, el ‘Chueco’ apuntó a su ausencia en la pasada Copa América, donde Chile finalizó en el cuarto lugar. Su última presencia con el ‘Equipo de Todos’ fue el 22 de marzo de 2019 en la derrota ante México en San Diego.

“Nunca más me llamaron. Me dio lata no estar en la pasada Copa América, pero me operé de una lesión en el talón y por eso quedé afuera. Pude estar, pero habría tenido que parar un par de días por la lesión. Nunca hablé con Reinaldo Rueda, pero bueno…”, expresó en diálogo con LUN.

Eso sí, Mena sostuvo que le han pasado cosas peores que quedar fuera de un torneo por su país. “Cometí un error al conducir con alcohol y pensé que me quedaría afuera de la Copa Confederaciones. Lo pasé pésimo, y aprendí la lección. La otra fue cuando Cruzeiro me tuvo entrenando tres meses aparte de mis compañeros. Me hacían ir más temprano que el resto. Llegaba a las 8:30 y los demás a las 10”, señaló.

Respecto a la lucha por ser estelar en la banda izquierda del combinado, el oriundo de Viña del Mar dijo que “es una lástima que ya no esté Beausejour, pero también lo veo como una oportunidad. Sé que debo rendir en Racing para que me vuelvan a llamar. Nadie acá dice que tengo el puesto asegurado, porque hay otros que pueden rendir en esa posición”.

Por último, el ex Universidad de Chile, Santos, Cruzeiro y Sao Paulo no cree conveniente un cambio en el mando del seleccionado, hoy en manos del colombiano Reinaldo Rueda, frente al próximo cambio de presidente en la ANFP.

“No creo que sea momento de cambiar al entrenador. Las eliminatorias están a la vuelta de la esquina y después hay Copa América. Por eso no sé si sea oportuno un cambio ahora. Pero eso depende de los dirigentes. Nosotros estamos en la cancha. Empezar de cero sería complicado”, aseveró.