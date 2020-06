Nicolás Blandi cierra la puerta de volver a Argentina: “Hoy no está en mi cabeza regresar”

Nicolás Blandi, delantero argentino de Colo Colo, se refirió a la situación de la pandemia en Chile y aclaró que no tiene en mente volver a Argentina, luego de la crisis existente entre los jugadores y la dirigencia de Blanco y Negro.

El ex ariete de Boca Juniors y San Lorenzo estuvo unos días en Argentina desde la paralización del fútbol en Chile y en su regreso habló de la realidad del Covid-19 en suelo nacional, enfermedad que ha cobrado la suma de 4.505 fallecidos, y su relación con el fútbol.

“Hace dos semanas volví a Chile. La situación es similar a lo que sucede en Argentina. Acá se esta trabajando para volver a entrenar lo más rápido posible“, indicó el jugador de 30 años a TyC Sports.

Además, Blandi aclaró que no tiene en mente volver a suelo argentino. “Hoy no está en mi cabeza volver a Argentina. No me enoja que alguien entrene si es que puede. En Chile hay equipos que volvieron a entrenar y otros no“, apuntó.

Cabe recordar que el atacante argentino no pudo tomar el seguro de cesantía en el país, luego que ByN se acogiera a la Ley de Protección al Empleo, al llevar poco tiempo en la institución alba.

Agencia Uno