Padre de Novak Djokovic apuntó a Grigor Dimitrov como responsable por brote de Covid-19 en el Adria Tour

Srdjan Djokovic, padre de Novak, salió al paso de las acusaciones y críticas que ha recibido su hijo tras el brote de coronavirus que se produjo luego de la celebración del Adria Tour. Bajo ese punto, sostuvo que el culpable habría sido Grigor Dimitrov.

“¿Por qué pasó esto? Porque esta persona probablemente enfermó, quién sabe dónde, no lo sabemos, pero lo tenía“, declaró a la cadena serbia RTL. De paso cuestionó al búlgaro por realizarse el examen en Mónaco y no Croacia, lugar donde estuvo antes de disputar el torneo. “No creo que sea correcto, pero qué le vamos a hacer. Ha causado un gran daño a Croacia, a nosotros como familia y a Serbia”, dijo.

Djokovic, además, reveló el actual estado del número uno del mundo, apuntado como el mayo responsable del contagio de, al menos, siete personas. “Por supuesto que no se siente bien, pero la situación es como es. Tenemos que salir de esto más fuertes, para entender que esto tiene que pasar y protegernos de alguna manera”, cerró.

EP/ Agencia Uno