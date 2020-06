Arturo Vidal y la Champions League: “Quiero ser importante en esos partidos”

Arturo Vidal, volante del Barcelona, concedió una reciente entrevista en donde se refirió al retorno al fútbol en las últimas semanas, y lo que le espera a su equipo en la Champions League.

En conversación con Fox Sports, Vidal afirmó tras el regreso a la actividad que “como los partidos son más seguidos tenemos que aprovechar al máximo el tiempo que tenemos para llegar al siguiente encuentro de la mejor manera posible”, según consigna Mundo Deportivo.

El chileno asegura que pueden ser campeones, tanto de La Liga en España como de la Champions League, destacando el buen ambiente del equipo, ya que “hemos hecho una buena amistad y eso ayuda en el campo. Es muy importante porque se ve reflejado. Estoy feliz”.

Con respecto a tener que jugar sin público, el “king” indicó que “todo lo que pasa antes de empezar el partido son cosas que uno no imaginaba que podían pasar. Es raro y complicado. Cuando uno llegaba al estadio se notaba en el ambiente, la gente te lo hacía notar. Ahora no sentimos nada, no tienes el aliento de los tuyos y eso es complicado”.

Sobre la Champions, el mediocampista aseguró que le gusta el nuevo formato, señalando que “si conseguimos pasar contra el Nápoles, todo va a ser raro por cómo y cuándo se va a jugar, en agosto y a un partido”.

“Pero esos encuentros donde te juegas todo son los que más me gustan. Quiero ser importante en esos partidos”, sentenció el seleccionado chileno.

Cabe recordar que Barcelona comparte el primer lugar de La Liga en España con el Real Madrid, sumando ambos 65 puntos, pero con ventaja para los “merengues” por el “goal-average”.

En Champions League, los catalanes consiguieron un 1-1 en la ida de los octavos de final, jugada en Italia, debiendo cerrar la llave en el Camp Nou para avanzar a las rondas finales del torneo, que se jugarán en Portugal.