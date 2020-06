Daniel Morón y dichos de Claudio Bravo: “Debe volver a Colo Colo”

Una de las polémicas que dejó los dichos de Claudio Respecto a su vuelta al fútbol chileno, fue la posibilidad de retornar a nuestro país, pero no a Colo Colo. “Si me toca jugar en otro equipo que no sea Colo Colo, lo voy hacer”, aseguró a 24 Horas.

En ese contexto, el histórico portero de los albos, Daniel Morón dejó claro que no quiere verlo en otro club. “Por ambos lados, todos quieren que sea Colo Colo, es su casa en Chile y si tiene la generosidad de entenderse entre ambos, será fantástico ver a Claudio en el Monumental”, aseguró a La Cuarta.

“Creo que Claudio debe volver a Colo Colo”, complementó, ya que la señora del portero del Manchester City, aseguró que le gustaría verlo en Universidad Católica.

Cabe señalar que, Bravo sigue a la espera de resolver su futuro, si continuará en Europa o cuál será su decisión.