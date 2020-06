Pablo Aránguiz: “Yo nunca dije que quería jugar en Colo Colo”

Pablo Aránguiz, mediocampista de Universidad de Chile, se refirió a la incómoda situación que vivió en abril cuando manifestó la posibilidad de vestir en el futuro la camiseta de Colo Colo y la posterior publicación de imágenes suyas alentando a los albos.

El volante de 23 años se debió defender en aquella oportunidad de los ataques de hinchas azules, quienes en redes sociales exteriorizaron su malestar con el ex Unión Española.

Ante esto, el joven jugador expresó en diálogo con DirecTV que “yo nunca dije que quería jugar en Colo Colo. Sólo dije que no cerraba la puerta a jugar en ningún club, porque a mi entender eso no corresponde. Yo me debo a la “U” y me entregaré siempre al máximo”.

Además, el oriundo de Independencia dijo que “hace muchos años la ‘U’ no derrota a Colo Colo y, al llegar acá, vine con esa expectativa. Espero llegue el día del partido y poder demostrarlo”.

En el arranque del Campeonato Nacional, que se detuvo en marzo debido a la pandemia de coronavirus, el ex Dallas FC se había convertido en figura en el andamiaje de Hernán Caputto.

Respecto a su presente en los azules, Aránguiz señaló que “me siento muy bien en la ‘U’. Tengo muchas ganas de quedarme. Sólo queda esperar las negociaciones entre los clubes y conmigo”.

Por último, el centrocampista ofensivo se declaró preparado para ser parte de la ‘Roja’ de Reinaldo Rueda en lo que será el arranque de las Clasificatorias al Mundial de Qatar 2022, programado para septiembre.

“Estaba con mucha ilusión de ser parte de la selección chilena en las primeras fechas de las eliminatorias. Yo me siento capacitado para jugar por todo el frente de ataque”, sentenció.

Agencia Uno