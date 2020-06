Claudio Bravo y retorno de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 en septiembre: “No es lo más oportuno”

A pesar que el fútbol en Sudamérica se mantiene suspendido por el avance del coronavirus, la Conmebol ya ratificó que en septiembre se dará el inicio a las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022, donde la Roja deberá jugar con Uruguay.

En ese contexto, esta determinación caló hondo entre los hinchas y algunos jugadores de la selección chilena, por los posibles contagios en el interior de la cancha. Uno de los futbolistas que se refirió al tema fue Claudio Bravo.

“Aventurarse es más complejo, no sabemos cómo funcionará con la pandemia. No sabemos la reacción de cada país y cómo nos vamos a poder desenvolver”, dijo el histórico portero en su Instagram.

“La realidad hoy en día es tratar de que vuelva la normalidad de nuestras vidas y nuestros niños. Es lo primordial. Preocuparnos de si van arrancar las clasificatorias o no, no es lo más oportuno. Es momento de cuidarse, de estar en casa y que esto no siga creciendo”, cerró.