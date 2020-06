Nicolás Blandi no se mueve de Colo Colo… por ahora: club argentino descartó interés por el delantero

Información de Cristian Alvarado

Durante las últimas horas se vinculó a Nicolás Blandi con Estudiantes de La Plata. De acuerdo a la información de la prensa de Argentina, el elenco albirrojo habría mostrado su interés por el delantero de Colo Colo e incluso se habló de una llamada de Juan Sebastián Verón, presidente de la entidad, para convencerlo.

Sin embargo, desde la misma institución desmintieron todo. “No sé de dónde salió la información, pero no es de acá. No hay ningún interés por Nicolás (Blandi)“, expresó Agustín Alayes, secretario de fútbol del conjunto “pincharrata”, en diálogo con Deportes en Agricultura.

Así las cosas, y pese a las dificultades económicas vividas tras la suspensión de su contrato debido a la difícil realidad del fútbol chileno producto de la crisis sanitaria del coronavirus, el atacante no se moverá de Macul… al menos por ahora.