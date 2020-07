Ex entrenador de España y la victoria de la Roja sobre su selección en 2014: “Aquel día no estuvimos bien”

Vicente del Bosque, ex seleccionador de España, recordó la dura derrota 0-2 ante la selección chilena en la Copa del Mundo de Brasil 2014, resultado que dejó fuera de carrera en la fase de grupos a un combinado que llegaba a esa cita como el campeón vigente.

El ‘Bigotón’ era el entrenador de la ‘Furia Roja’ en aquel Mundial. Tras perder estrepitosamente en el debut con Holanda (1-5), España debía vencer a la ‘Roja’ para tener opciones de clasificar a octavos de final. No obstante, Eduardo Vargas y Charles Aránguiz acabaron con el sueño de los monarcas en Sudáfrica 2010.

A la hora de referirse a ese cruce jugado en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, Del Bosque declaró a La Tercera que “posiblemente yo tuve responsabilidad. Aquel día no estuvimos bien. Y eso que sabíamos perfectamente cómo eran, porque los habíamos tenido de rivales. Siempre nos habían sido muy difíciles, nos presionaban mucho, no nos dejaban jugar con comodidad. Una virtud de ellos que nosotros no supimos resolver. Nos empequeñecimos y ellos se crecieron”.

Además, el campeón con España de la Eurocopa 2012 aseguró que en ese evento el combinado hispano no tenía estabilidad frente a un constante recambio en la plantilla, que no fue exactamente la misma que la que levantó la copa cuatro años antes.

“La renovación debe hacerse en función del rendimiento de los jugadores. No sé si los chilenos tienen relevo; lo que sé es lo que nos hicieron sufrir los que estaban cuando los tuvimos enfrente. A Medel y todos esos los tenemos aquí grabados. Es de los rivales más difíciles que hemos tenido. Están todos activos. En España nunca llegábamos a nada porque siempre había que hacer una renovación. Nunca teníamos estabilidad. Y la estabilidad ha formado parte del éxito de la selección”, dijo.

Además, el oriundo de Salamanca apuntó a Charles Aránguiz y Arturo Vidal como piezas claves del bicampeón de América. Sobre el ‘Príncipe’ indicó que “es una de las figuras de la Bundesliga. Dirige y maneja todo el juego del Leverkusen”.

Respecto al ‘King’, el ex entrenador de 69 años señaló que “es de los que se vacía en cada partido. Es muy útil. Es un jugador al que prefiero tener de amigo que de enemigo”.

Del Bosque brilló como director técnico en el Real Madrid al ganar dos Champions, dos títulos de Liga, una Supercopa de España, una Supercopa de Europa y la Intercontinental 2002.

