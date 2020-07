“Hay dos cosas que podría haber evitado”: Marcelo Ríos “trolleó” al Presidente Piñera por polémica salida a comprar vino

Durante el fin de semana se viralizó un video donde se apreció al Presidente Sebastián Piñera saliendo de una conocida tienda de vinos en Vitacura pese a la restricción sanitaria y la cuarentena vigente en la mayoría de las comunas de la Región Metropolitana (revisa los detalles).

Si bien ya pasaron días de la controversia, esta sigue siendo tema de conversación… y de trolleos. Marcelo Ríos, ex número del mundo de la ATP, comentó la situación en sus redes sociales.

“No veo lo malo de salir a comprar teniendo permiso, sea vino o lo que sea, pero hay dos cosas que podría haber evitado, ya que él sabe que lo van ha criticar: una opción es mandar a sus guardias a comprar vinos y la otra no vestirse como enfermero porque llama mucho la atención“, sostuvo el ex tenista.