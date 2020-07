Rafael Arace y su salida de Unión Española en plena pandemia: “Me cayó un poco de sorpresa”

Luego de su paso por Caracas, Rafael Arace llegó a Unión Española durante el segundo semestre de 2019. Sin embargo, entre la paralización del Campeonato Nacional por las manifestaciones sociales del último trimestre del año pasado y la pandemia del coronavirus, sólo disputó 12 partidos (505 minutos) y marcó un gol.

Si bien hace algunas semanas manifestó su alegría por estar en los hispanos, durante las últimas horas se enteró que deberá buscar club luego de que la directiva decidiera no renovar el préstamo. “La realidad era esa; me sentía cómodo en el equipo y los planes eran quedarme, pero hace una semana la directiva no renovó el préstamo por motivos económicos. La decisión vino desde los dueños del equipo y a mí me cayó un poco de sorpresa porque que seguiría“, expresó en conversación con Deportes en Agricultura.

El venezolano sostuvo que Ronald Fuentes, técnico de los rojos, fue el más preocupado para que continuara. “La noticia de que no continuaría en el equipo me la dio Ronald Fuentes. Hizo todo lo posible para que me quedara y me lo hizo saber. Me llamó muchas veces por el tema de mi renovación; pero me quedo tranquilo porque fue por un tema económico y no de rendimiento“, dijo.

“Aún no tengo definido qué rumbo tomaré y espero tenerlo claro en los próximos días. Mi intención era quedarme en Unión Española, me sentía muy cómodo en el club, mis compañeros me lo hacían sentir”, cerró el ahora ex mediocampista del conjunto de Independencia.