El tranquilizador mensaje de Esteban Paredes para los hinchas albos: “Me retiro en Colo Colo”

Luego de la crisis desatada entre el primer equipo de Colo Colo y la concesionaria Blanco y Negro, uno de los jugadores que podría haber salido del club, ya que lideró las negociaciones entre ambos bandos, fue el delantero Esteban Paredes.

La incertidumbre respecto a su futuro, luego del quiebre con los dirigentes albos que, por momentos se pensó que no seguiría en el club, pero fue el mismo “Tanque” quien envió un mensaje de tranquilidad a la fanaticada colocolina.

“Me retiro en Colo Colo, el tiempo dirá si termino bien a fin de año, si quiero seguir jugando así, me siento en plenitud. Si no, tomar la mejor decisión y ver mi emprendimiento”, dijo a LUN.

Respecto a ese nuevo “negocio”, que tiene relación con el equipo que es propietario, San Antonio Unido, Paredes señaló que “hablamos siempre porque aparte tenemos un emprendimiento para el otro año, que no diré para no mufar”.

Sobre la polémica de su récord como goleador histórico del fútbol chileno y el cuestionamiento de haberse retirado cuando marcó el gol 216 ante Universidad de Chile, paredes cerró diciendo que “mi esposa me dijo que debía haberme retirado, pero uno lleva tantos años en el fútbol que es complicado. No me arrepiento, porque todavía puedo seguir jugando y me siento bien”.