Marcelo Espina y supuestas ofertas por Nicolás Blandi: “Que se interesen por futbolistas de nosotros no es ninguna sorpresa”

Información de Cristian Alvarado

Hace pocos días el nombre de Nicolás Blandi se vinculó con Estudiantes de La Plata. Pese a que recién llegó este 2020 a Colo Colo, el argentino era seguido de cerca según informó la prensa trasandina, sin embargo, desde la institución sostuvieron que eso no era cierto. “No hay ningún interés por Nicolás (Blandi)“, expresó Agustín Alayes, secretario de fútbol del conjunto “pincharrata”, en diálogo con Deportes en Agricultura.

Marcelo Espina, gerente deportivo de los albos, habló con este medio y precisamente abordó la situación del atacante, quien ha sido uno de los más afectados luego de la suspensión de su contrato por la Ley de Protección del Empleo. “Primero no me sorprendió por la calidad de futbolista que es Nicolás, un goleador pretendido por muchos clubes y no por uno solo. Que se interesen por futbolistas de nosotros no es ninguna sorpresa, pero de ahí a que se vaya, tienen que pasar un montón de cosas“, expresó.

“No pasa nada, no me sorprende ni preocupa. De hecho me satisface que otros clubes puedan estar interesados por futbolistas de Colo Colo“, complementó el directivo, quien fue tajante sobre la opción de traer refuerzos para lo que resta de temporada.

“Nosotros hemos sido demasiado claros: dijimos que no íbamos a incorporar y en segundo lugar también hemos confirmado a Gualberto (Jara). El plantel no va a cambiar, en cuanto a las incorporaciones tampoco va a cambiar“, cerró.