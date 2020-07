Otro futbolista chileno dio positivo por coronavirus

Hace pocos días se conoció que Ángelo Araos, volante del Corinthians, dio positivo por coronavirus siendo el primer caso de un futbolista chileno contagiado en el extranjero (acá en Chile se reportaron contagios en Everton, Santiago Morning y Coquimbo Unido).

Durante las últimas horas se supo de otro nacional infectado: Igor Lichnovsky. Cruz Azul, club al cual pertenece, informó que ocho jugadores resultaron afectados luego de los últimos exámenes realizados.

“Ayer me confirmaron que he dado positivo en el examen de Covid-19. Gracias a Dios soy asintomático, mi familia no fue contagiada del virus, así que se encuentran bien y sin novedad“, dijo mediante las redes sociales.

De todas maneras, el formado en Universidad de Chile no se perderá el debut de la Liga MX del 24 de julio dado que su cuarentena terminará el 15 del presente mes.