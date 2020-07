Diego Buonanotte y retorno de Gary Medel: “Es el deseo de muchos que vuelva a la UC”

El volante argentino, Diego Buonanotte, se cuadró con los hinchas de Universidad Católica respecto al deseo que tienen para que vuelva uno de sus grandes ídolos de los últimos años a San Carlos de Apoquindo.

El “Enano” aseguró en conversación con Grítalo América de Alberto Jesús López y Andrés Vargas, que le gustaría que Gary Medel retorne pronto a la UC.

“Todos sabemos lo que significa para el mundo del fútbol Gary. Es fantástico que se pueda nombrar o tener un jugador de esas características porque primero es su casa, segundo lo que es él y hoy en día vive un buen momento”, dijo.

“Obviamente como jugador de Católica sería espectacular tenerlo pero no me quiero adelantar o decir cosas que no corresponden, pero Gary seguramente sabrá cuando volver”, cerró.