Galdames: “Siento que nos queremos deshacer muy rápido de la generación dorada”

Pablo Galdames, mediocampista nacional de Vélez Sarsfield, se refirió al proceso de recambio que vive el seleccionado chileno y percibe que se busca deshacerse “muy rápido” de la ‘Generación Dorada’.

El ex jugador de Unión Española se encuentra en Chile pasando la pandemia de coronavirus y entrenando vía remota con sus compañeros del elenco de Liniers.

Respecto al presente de la ‘Roja’ y el proceso de cambio de generación, Galdames declaró en diálogo con La Tercera que “es complicado lo que me pasa cuando hablan del recambio. Siempre dije que el recambio tenía que ser paulatino. Siento que nos queremos deshacer muy rápido de la generación dorada y es una generación que nos ha dado dos títulos, algo que nunca se había logrado. Tenemos que disfrutarlos lo que más se pueda”.

“Me siento parte (del recambio) por el hecho de que quiero jugar en la selección. Mis decisiones en el fútbol han sido pensando en la selección y mi carrera. Sé que tengo que entrenar mucho y jugar a un buen nivel para llegar allá, aunque no me voy a sentir totalmente parte del recambio hasta que lo logre. A eso estoy apuntando, para eso trabajo”, agregó.

Consultado por si ha sostenido una nueva charla con el seleccionador Reinaldo Rueda, el volante de quite indicó que “no he tenido contacto con él desde que me convocó a la primera nómina. Muchas veces me reservaron en Vélez y no llegó la convocatoria. Pero que te reserven significa que te están siguiendo”.

“Siempre dijo que necesitaba que los jugadores tengan regularidad y el último torneo lo venía jugando completo, así que tenía mucha esperanza de un llamado para la primera fecha de las Eliminatorias. Me dijeron que estaba reservado y es una lástima que no se haya realizado. Pero más que frustrarme, trato de ver el lado positivo”, sentenció.