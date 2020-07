Rugbista mostró una escalofriante lesión facial: “Al menos mis dientes están intactos”

El rugbista neozolandés, Iosia Soliola, mostró a través de sus redes sociales las duras consecuencias que tuvo en su rostro tras chocar con un rival en un partido de su equipo, el Canberra Raiders en Australia.

El deportista sufrió una dura lesión facial, luego de golpear su cabeza con la de su rival del St George Illawarra Dragons. En el hospital se descubrió que la lesión era mucho peor de lo que se pensaba.

“Al menos mis dientes están intactos”, publicó Soliola en su Instagram, junto con una radiografía que le tomaron en el centro médico.

Esta imagen, se pudo ver como la fractura cruza todo su rostro de forma horizontal a la altura de la nariz. Además, fue operado y estará tres a cuatro meses fuera de las canchas.

Unfortunately scans revealed a significant facial fracture for Sia Soliola, is now facing surgery. Fracture of this nature usually requires at least 6-8 weeks on the sideline but possibly much more depending on type of surgery required (worst case 3-4 months) pic.twitter.com/RELySfDnR5

— NRL PHYSIO (@nrlphysio) July 4, 2020