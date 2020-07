“Ni aunque haga 20 goles me van a renovar en Colo Colo”

Información de Cristian Alvarado

Cuando llegó a Colo Colo a mediados de 2017, Nicolás Maturana lo hizo con la premisa de consolidarse y ser indiscutido en la titularidad. Sin embargo, entre sus tres períodos en Macul, donde estuvo bajo la tutela de Pablo Guede, Héctor Tapia y Mario Salas, suma apenas 21 partidos y un gol.

Luego de su etapa en Universidad de Concepción en 2019, volvió por su revancha en los albos sin éxito. Antes de la paralización del Campeonato Nacional sólo tuvo un par de citaciones y de ahí se para la cuenta. En diálogo con Deportes en Agricultura, el zurdo espera tener rodaje en el ciclo interino de Gualberto Jara.

“Va a ser difícil, esperemos tener minutos, jugar y demostrar que puedo estar en Colo Colo; si no buscaré opciones donde ir a jugar y demostrar lo buen jugador que soy. Estoy convencido que soy un buen jugador, que puedo aportar en cualquier equipo o donde esté”, sostuvo.

Bajo esa misma premisa, el ex Palestino tiene una visión más que pesimista y cree que su etapa en el “Cacique” terminará antes de lo esperado. “Esperemos a ver qué pasa de acá a diciembre. Se ve difícil la opción de que me renueven, muy muy difícil, creo que es imposible. Ni aunque haga 20 goles me van a renovar, pero tengo que demostrar y ver si puedo jugar algunos minutos“, sentenció.