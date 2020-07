“A Manuel Pellegrini se le tiene mucha estima y respeto en España; se ganó el prestigio”

La llegada de Manuel Pellegrini al Real Betis es sin dudas el tema del momento en Andalucia. El chileno firmó por dos temporadas en los verdiblancos, con una opción de extenderla a una tercera si así lo desea, y de inmediato despertó la efervescencia por parte de los hinchas, quienes están muy ilusionados con lo que podría hacer dadas sus buenas campañas en Villarreal, Real Madrid y Málaga.

Orfeo Suárez, periodista de El Mundo, conversó con Deportes en Agricultura y abordó el arribo del “Ingeniero” a la escuadra del Benito Villamarín. “Es un nombre que en el fútbol español no tiene detractores. Dejó un gran recuerdo, hizo una gran labor y que si fracasó; si se le puede llamar fracaso, en el Real Madrid fue porque se encontró con un club que era una trituradora de entrenadores; no quiero recordar el corolario de técnicos que lo antecedieron. No tiene detractores, cualquier afición hubiera aceptado a un personaje al cual se le tiene mucha estima, criterio profesional y mucho respeto. Manuel ganó prestigio y amigos, por lo que el punto de partida será bueno“, sostuvo.

El comunicador, autor del libro “Palabra de entrenador”, detalló el positivismo que hay entre los seguidores del club por lo que será el ciclo del nacional. “Hay mucha expectativa e ilusión. Pellegrini dejó un gran recuerdo en La Liga y si bien su peor etapa fue su año en el Real Madrid, que se topó con un Barcelona muy emergente y que de igual manera hizo un buen puntaje, su etapa en el Villarreal ha sido una de las mejores en la historia del fútbol español. También llevó al Málaga a la Champions League e hizo una excepcional campaña con un buen fútbol“, expresó.

“Hay una gran expectativa con lo que será el Pellegrini que llegará a Real Betis. Él tiene bastante herramientas para hacer lo que él sabe“, complementó el escritor, quien hizo hincapié en el equipo con el cual se encontrará el ex West Ham United. “Real Betis tiene una plantilla muy joven y que encaja muy bien con el estilo que tiene Manuel Pellegrini. Su trabajo se le tiene que parecer con lo que hizo en el Villarreal”, cerró.