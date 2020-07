Arturo Vidal y Claudio Bravo tendrán duros rivales en la UEFA Champions League... siempre y cuando clasifiquen

Durante esta jornada se realizó el sorteo de los cuartos de final de la UEFA Champions League. Si bien restan algunas de las llaves de vuelta de los octavos de final, los emparejamientos son más que atractivos.

Barcelona de Arturo Vidal, en caso de vencer al Napoli, se enfrentará al ganador del cruce entre Bayern Munich y Chelsea; mientras que el Manchester City de Claudio Bravo primero deberá superar al Real Madrid y esperar por Olympique de Lyon o Juventus.

Hay que recordar, eso sí, que el volante de los catalanes se perderá la revancha ante los italianos tras su expulsión en San Paolo. Los otros dos enfrentamientos serán Atalanta-París Saint Germain y Atlético de Madrid-RB Leipzig.

